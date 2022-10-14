Губерниев о выборах в СБР: «Есть открытое вмешательство других людей. Которые получили по шапке от высоких начальников из Москвы»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выборах главы Союза биатлонистов России (СБР).
«Выборы — это всегда интриги и скандалы. Другой вопрос, что там есть открытое вмешательство других людей. Которые, насколько я знаю, получили по шапке от высоких начальников из Москвы. И все начали резко переобуваться.
Дайте биатлонистам разобраться самим! И пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев.
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