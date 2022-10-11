«Чиновники путем угроз заставляют голосовать за Майгурова. Это разве спортивно?» Нугманов о давлении на региональные федерации

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Министерство спорта России Алексей Нуждов Ильдар Нугманов Биатлон

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов ответил на критику со стороны президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

Ранее Нугманов рассказал о финансовых операциях с фиктивными документами в СБР. Майгуров в свою очередь решил, что эти заявления связаны с предвыборной риторикой: 14 октября будет избран новый президент СБР – на пост претендуют сам Майгуров, а также Алексей Нуждов.

«В своем интервью Майгуров Виктор Викторович сказал, что «Нугманову не стоит пытаться воздействовать на делегатов нечистоплотными методами, это неспортивно». Он считает: то, что я довожу до общественности действия, сведения, которые я считаю нарушением, воровством, – это разве неспортивно?

А действия чиновников из министерства спорта, в частности министр спорта Забайкалья Середкин Андрей Константинович напрямую угрожает и требует, чтобы во что бы то ни стало голосовали именно за Майгурова.

То же самое министр спорта из Пермского края. Приостановила аккредитацию региональной федерации – про это сообщил мне один из представителей этой федерации. То есть он сказал, что это напрямую связано с отказом голосовать за Майгурова.

То же самое можно сказать и про другие регионы: это и Калуга, и Новосибирск, и в Бурятии все это наблюдается. Чиновники используют свой административный ресурс – от них зависят члены региональных федераций – путем угроз заставляют их голосовать за Майгурова. Это разве с вашей стороны спортивно, Виктор Викторович?» – сказал Нугманов.

14 октября в Москве пройдут выборы президента СБР. На пост претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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