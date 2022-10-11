«Чиновники путем угроз заставляют голосовать за Майгурова. Это разве спортивно?» Нугманов о давлении на региональные федерации

Глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов ответил на критику со стороны президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

Ранее Нугманов рассказал о финансовых операциях с фиктивными документами в СБР. Майгуров в свою очередь решил, что эти заявления связаны с предвыборной риторикой: 14 октября будет избран новый президент СБР – на пост претендуют сам Майгуров, а также Алексей Нуждов.

«В своем интервью Майгуров Виктор Викторович сказал, что «Нугманову не стоит пытаться воздействовать на делегатов нечистоплотными методами, это неспортивно». Он считает: то, что я довожу до общественности действия, сведения, которые я считаю нарушением, воровством, – это разве неспортивно?

А действия чиновников из министерства спорта, в частности министр спорта Забайкалья Середкин Андрей Константинович напрямую угрожает и требует, чтобы во что бы то ни стало голосовали именно за Майгурова.

То же самое министр спорта из Пермского края. Приостановила аккредитацию региональной федерации – про это сообщил мне один из представителей этой федерации. То есть он сказал, что это напрямую связано с отказом голосовать за Майгурова.

То же самое можно сказать и про другие регионы: это и Калуга, и Новосибирск, и в Бурятии все это наблюдается. Чиновники используют свой административный ресурс – от них зависят члены региональных федераций – путем угроз заставляют их голосовать за Майгурова. Это разве с вашей стороны спортивно, Виктор Викторович?» – сказал Нугманов.

14 октября в Москве пройдут выборы президента СБР. На пост претендуют действующий глава организации Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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