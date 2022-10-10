Нуждов о финансовых операциях в СБР: «Я передал документы в органы, написал заявление еще в начале весны, идет проверка»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что весной написал заявление в правоохранительные органы по поводу финансовых операций в СБР.

Ранее президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о двух операциях с бюджетными деньгами на 82 и 42 тысячи евро и фиктивными документами.

«С учетом первого случая, когда никто не был наказан, я понял: урок не извлечен. Я имею юридический и уголовно-процессуальный опыт, поэтому понимал: как ответственное лицо должен сообщить в правоохранительные органы, потому что вижу признаки состава преступления. Передал эти документы в органы, написал заявление еще в начале весны, идет проверка.

Она долго длится: то документов не дождались, то, как говорят, Рочева не могут опросить. Хотя сотрудников ЦСП уже опросили. Насколько понимаю, все, что я говорю, на этом этапе подтверждается.

Еще знаю, что когда ЦСП проводил проверку по этому факту, то Рочев дал пояснения и вернул средства. Но это было уже после того, как был сдан отчет, а материалы этого отчета направлены в федеральное казначейство.

Не знаю, под каким предлогом Рочев довносил деньги, но в моем понимании это уже состав. Независимо когда тебя словили и когда ты вернул – действия-то уже совершены. Это как украсть в магазине колбасу. Вы украли, через два дня вас нашли по камерам, и вы несете в магазин эту несъеденную колбасу. Это значит, вы ничего противоправного не совершили?

Я считаю, что это дело правоохранительных и административных органов. В первом случае разобрались уполномоченные руководители – состав не был закончен; было, скажем так, приготовление, и окончательный ущерб не наступил. Хотя в моей трактовке это все равно деяние виновное: изготавливать фиктивные документы в бюджетную организацию – это, давайте скажем мягко, не совсем законно.

А во втором случае это уже законченный состав. Я решил: это не вопрос выноса мусора из избы и не дело прессы на данном этапе – пусть делом занимаются правоохранительные органы. Есть факт, есть документы, есть уполномоченные структуры. Выносить в прессу было преждевременным, да и смысловой нагрузки не несет», – сказал Нуждов.

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