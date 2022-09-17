Алексей Нуждов: «После собрания исполкома СБР цифры по призовым на Кубке Содружества изменились в меньшую сторону»

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов рассказал, что размер призовых на Кубке Содружества уменьшился по сравнению с тем, что предполагалось изначально.

«В Сочи еще не было решения по призовым. Потом уже собирался исполком СБР, куда я сейчас не вхожу.

Перед исполкомом мы общались с президентом СБР Виктором Майгуровым, там были одни цифры, а после исполкома другие. К сожалению, изменились они не в большую сторону, а в меньшую.

Объявить можно любые цифры по призовым, главное – выполнить свои обещания. Я предлагал выплачивать призовые топ-15, но в итоге сейчас только топ-6 получает деньги», – сказал Нуждов. 

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