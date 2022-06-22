Испания отказалась от заявки на проведение зимней Олимпиады-2030

Национальный олимпийский комитет Испании отказался от подачи заявки на проведение зимней Олимпиады-2030.

Изначально рассматривался вариант совместной заявки Каталонии и Арагона. На прошлой неделе сообщалось, что Каталония планирует подать единоличную заявку, так как у регионов возникли разногласия из-за распределения соревнований.

Накануне президент НОК Испании Алехандро Бланко объявил, что Испания вообще не будет подавать заявку на проведение Игр-2030.

«Конечно, мне больнее, чем в случае с Мадридом, заявка которого не победила. Мы разрушили все дома, хотя проект был замечательным. Мы не смогли достичь взаимопонимания внутри.

Имидж, который мы создали для и международной прессы, был не самым лучшим», – отметил Бланко.

Глава НОК заявил, что, возможно, Испания подаст заявку на последующие Игры, в том числе на турнир 2034 года.