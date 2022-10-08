Шведская биатлонистка Олссон дисквалифицирована на два года за допинг. В ее пробе нашли препарат от астмы

Шведская биатлонистка Корделия Мелен Олссон дисквалифицирована на два года за допинг.

24-летняя Олссон сдала положительную допинг-пробу в марте на чемпионате Швеции. В ее пробе обнаружили тербуталин – препарат для снятия симптомов астмы.

В спринте на чемпионате Швеции спортсменка заняла 14-е место. В 2018 году она входила в состав сборной Швеции на юниорский чемпионат мира.

«Мои амбиции в биатлоне – выступать на национальном уровне и получать удовольствие. Я не знаю, как запрещенный препарат попал в мой организм, это ужасно.

У меня никогда не было желания употреблять допинг, мне очень жаль, что так вышло», – сказала Олссон.