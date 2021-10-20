Тимофей Лапшин о дисквалификации за ринофлуимуцил: «Экстренно воспользовались каплями, понадеялись на русский авось. За это и поплатились»

Южнокорейский биатлонист высказался о своей дисквалификации за применение назального спрея, в котором содержалось запрещенное вещество.

Лапшин был отстранен за нарушение, совершенное в 2013 году – тогда он выступал за Россию. CAS постановил, что биатлонист не намеревался применять препарат для улучшения результатов. Однако он был признан виновным в сознательном употреблении запрещенного вещества.

– Сразу понимали, за что вас отстраняют?

– Да, все понимал. Когда список Макларена вышел, я в нем был. При переходе в сборную Южной Кореи этот вопрос возникал. Расскажу, как все было. В 2013 году на Кубке IBU я приболел. Поэтому пропустил эстафету, чтобы сохранить здоровье. После этапа у нас было два перелета: из Вены в Москву, а затем из Москвы в Ижевск на «Ижевскую винтовку».

В самолете при взлете у меня очень сильно заложило нос, начало сдавливать. Я очень сильно испугался, потому что такого еще не было. Пошел к доктору, чтобы попросить какие-нибудь капли. Боль была адская. Он дает ринофлуимуцил.

Мы оба знали, что в подготовительный период они разрешены, но запрещены в соревновательный. Соревновательный начинается за 12 часов до соревнований. Доктор меня предупредил, что если у меня будут брать допинг-пробу, то я должен написать в протоколе о ринофлуимуциле. В Ижевске в спринте занял второе место, и у меня берут допинг-пробу как у призера. В протоколе я все указал. То есть все писал открыто, не жульничал.

– Почему тогда возникли претензии?

– Во время слушаний мне сказали, что понимают, что я принимал капли не для улучшения результата, но факт приема препарата был. Причем мы четыре-пять раз запрашивали концентрацию по этому веществу, но ответа не последовало. Может быть, его в пробе вообще нет. Обвинения были просто основаны на бумажке, в которой я указал, что принимал ринофлуимуцил, на списке Макларена и словах Родченкова.

Я признаю, что был косяк с моей стороны и со стороны доктора. По прилете мы должны были подать документы для TUE (терапевтические исключения), что мы экстренно воспользовались каплями. Получилось, что понадеялись на русский авось. За это и поплатились.

На слушаниях хотели двухгодичной дисквалификации с лишением всех наград и призовых, начиная с 2013 года. Дали в итоге минимальное – год. Говорят: «Мы просто не можем сделать меньше, потому что нельзя». Раньше за такое нарушение, за такую глупость давали просто выговор, а максимальное наказание было 4-6 месяцев дисквалификации, – сказал Лапшин.

Лапшин о дисквалификации: «Собственные ошибки всегда воспринимаются больнее всего, но и многому учат»