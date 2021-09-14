Срок отстранения Екатерины Глазыриной по делу о допинге завершился. Биатлонистка может вернуться к соревнованиям

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о возможном возвращении Екатерины Глазыриной в национальную команду.

В сентябре 2020 года биатлонистка была отстранена на год из-за расследования, связанного с докладом Ричарда Макларена и базой данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории. По словам Майгурова, Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) подтвердил, что сейчас Глазырина может вернуться в спорт.

С 2017 по 2019 годы Глазырина уже отбывала дисквалификацию за антидопинговые нарушения.

«В эту среду, 13 октября, BIU уведомил СБР о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок ее годичной предварительной дисквалификации истек 24 сентября.

Как президент СБР я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни», – заявил Майгуров.

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