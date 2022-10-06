РУСАДА вынесло предупреждение Валерии Жаббаровой, избежавшей дисквалификации за мельдоний

Российское антидопинговое агентство ( ) вынесло предупреждение биатлонистке Валерии Жаббаровой.

Ранее стало известно, что Жаббарова избежала дисквалификации за употребление мельдония. Она доказала, что препарат случайно попал в ее организм с пищей

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение применить санкцию в виде предупреждения к спортсменке Жаббаровой Валерии (вид спорта – биатлон) за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил», – говорится в сообщении агентства.

Биатлонистка Валерия Жаббарова избежала дисквалификации за мельдоний. Она доказала, что препарат случайно попал в ее организм с пищей