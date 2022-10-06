РУСАДА вынесло предупреждение Валерии Жаббаровой, избежавшей дисквалификации за мельдоний
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло предупреждение биатлонистке Валерии Жаббаровой.
Ранее стало известно, что Жаббарова избежала дисквалификации за употребление мельдония. Она доказала, что препарат случайно попал в ее организм с пищей
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение применить санкцию в виде предупреждения к спортсменке Жаббаровой Валерии (вид спорта – биатлон) за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил», – говорится в сообщении агентства.
Биатлонистка Валерия Жаббарова избежала дисквалификации за мельдоний. Она доказала, что препарат случайно попал в ее организм с пищей
Комментарии