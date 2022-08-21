Эльвира Оберг об отмене вычетов худших гонок: «Люди будут соревноваться, когда они больны. Это совершенно ни к чему, потому что вы рискуете здоровьем до конца жизни»

Олимпийская чемпионка по биатлону поделилась мнением о новых правилах начисления очков на Кубке мира.

С сезона-2022/23 чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет. Кроме того, отменено правило о вычете двух худших результатов. За победу в личной гонке биатлонист будет получать 90 очков вместо 60 (за второе место – 75 вместо 54, за третье – 60 вместо 48).

– Мы лишились вычетов гонок. Раньше у всех спортсменов вычитались два худших результата в общем зачете, что было хорошо, например, если вы пропустили уик-энд из-за болезни, но теперь будут учитываться все гонки.

– Какие могут быть негативные последствия?

– Думаю, возрастет риск того, что люди будут соревноваться, когда они слегка больны. Это совершенно ни к чему, потому что вы рискуете своим здоровьем до конца жизни или до конца сезона. Было ясно, что большинство спортсменов выступили против этого предложения, и, несмотря на это, они [IBU] пошли против [мнения спортсменов]. Очень грустно.

– Как ты думаешь, почему идет против мнения спортсменов?

– Это делается для того, чтобы облегчить подсчет очков в конце сезона, и я могу это в какой-то степени понять, но не думаю, что этот аргумент имеет силу, – сказала Оберг.

«Что касается системы начисления очков на Кубке мира, я по-прежнему подчеркиваю, что она не популярна среди спортсменов, но я верю и надеюсь, что лучший биатлонист станет победителем общего зачета и в этом сезоне», – добавил .

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