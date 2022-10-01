Евгений Емерхонов: «Удмуртия не дает мне осуществить переход, потому что, по их мнению, должна быть оформлена компенсация в размере миллиона рублей»

Российский биатлонист рассказал о сложностях оформления перехода из сборной Удмуртии в команду Татарстана.

«Эта история тянется с мая. На чемпионате России я должен был уже выступать за сборную Татарстана, но Удмуртская Республика не дает мне возможности осуществить переход, потому что, по их мнению, должна быть оформлена компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей. Глава Удмуртской федерации биатлона Иван Юрьевич Черезов не хочет просто так отдавать меня, а Республика Татарстан не хочет платить столько. Они готовы заплатить только 250 тысяч, как базовую сумму, но Черезов настаивает на миллионе. Вообще же я учусь в Поволжском университете в Казани, где я продолжаю получать первое образование. Согласно положению о переходах, в таком случае компенсационные вообще выплаты не предусмотрены.

У меня также есть документ, в котором комиссия по переходам вынесла решение. Два из трех членов комиссии высказались за переход без компенсационной выплаты. Один воздержался.

Также мне известно, что Иван Юрьевич устно сообщил главе Федерации биатлона Татарстана Ильдару Гильфановичу Нугманову, что оставляет решение вопроса о моем переходе на усмотрение комиссии по переходам СБР. Однако Черезов всё равно не соглашается с этим документом, настаивая на том, что выплаты должны быть.

В обжаловании решения Иван Юрьевич написал про стипендию, которую я якобы еще получаю от Удмуртии. Но мне ничего не приходило и не приходит, это ложь. Он утверждает, что с августа 2013 года и по настоящее время я прохожу подготовку в «ССШОР по биатлону им. А. М. Демидова» и на данный момент я якобы не написал об увольнении. Но я даже не знал об этих заявлениях! В ЦСП я уволился 30 мая этого года и больше там не числюсь, а про другие заявления мне даже никто ничего не сказал.

Все эти метания до сих пор и происходят. Меня это не тревожит, но точно не радует, что, например, я не могу бегать в командных гонках. В таком статусе я имею право выступать только в личных гонках. Если бы я перешел в Татарстан, у нас бы собралась неплохая команда ПФО, где я также бегал бы с удмуртами, а так я пока бегаю под белым флагом. Это все затягивается, и никто не хочет меня из Удмуртии отпустить», – сказал Емерхонов.