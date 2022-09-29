Александр Поварницын: «В олимпийский год я тратил все накопления, чтобы просто тренироваться, а в каких-то случаях и покупать инвентарь»

Российский биатлонист высказался на тему призовых на соревнованиях в России.

– В этом сезоне призеры Кубка Содружества и чемпионата России будут получать призовые. Что думаете о сумме этих призовых?

– Если что-то платят – это уже хорошо. Нам заплатили 10 тысяч рублей за третье место в эстафете на чемпионате России в Тюмени в прошлом сезоне – это уже было хорошо. Это было предпосылкой к тому, что мы идем в правильном направлении. Просто надо понимать, что спорт – это лишь небольшая частичка жизни, ради которой ты гробишь здоровье, потому что это не физкультура, все это впоследствии сказывается неблагоприятным образом на тебе. Все-таки нужно получать какую-то компенсацию.

Но нужно учитывать и то, из каких средств мы получаем эти деньги. Если это бюджетное финансирование – это нехорошо. Есть люди, которые получают зарплату из бюджета, есть и социальная сфера, инфраструктура, куда эти деньги должны идти. А если это спонсорские деньги, реклама – я это приветствую. Потому что мы привлекаем для них клиентов и получаем за это зарплату, также и отчисления букмекеров. Это хороший шаг. <...>

– Этим летом вы перешли из команды Удмуртии в Тюмень, что изменилось?

– Мне стало как-то спокойнее. Все-таки, когда ты выступаешь за домашний регион, по крайней мере, у меня было так, ты чувствуешь груз ответственности – я должен быть лидером команды, чтобы за мной тянулись следующие поколения и так далее. Этот груз ответственности с меня спал, я просто начал заниматься тем, что мне нужно делать – каждый раз выходить на тренировку, выполнять определенные действия.

Плюс финансовая составляющая – это немаловажно, особенно когда у тебя есть семья. Начал чувствовать себя спокойнее и свободнее, потому что в последний, олимпийский год я банально тратил все свои накопления, чтобы просто тренироваться, а в каких-то случаях и покупать инвентарь. Было даже такое, потому что в моем регионе была очень маленькая зарплата, но у меня и результата не было – грубо говоря, за что ее платить? Но очень жалко, что у Удмуртии нет команды, – сказал Поварницын.

«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно