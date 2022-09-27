Даниил Серохвостов: «Сейчас Халили сильнейший на дистанции. Он прибавил за счет усердной работы и грамотному плану»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил победу Карима Халили в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском.

– Считаешь ли ты Карима сильнейшим биатлонистом России прямо сейчас в плане работы на дистанции?

– Конечно, сейчас Карим сильнейший на дистанции. Он это уже показывал на Кубках Содружества, думаю, если бы он боролся во всех гонках в Раубичах, результат на дистанции был бы другим.

– Верил ли ты, что Карим станет первым сегодня после трех промахов на двух рубежах?

– Кончено, верил. Он мне сам сказал еще в Раубичах, что выиграет индивидуалку, правда, он сказал, что с четырьмя нулями, но победа есть победа. Когда я увидел, что у него три промаха, я подумал, что он победит, если сейчас отстреляет по нулям.

– За счет чего, на твой взгляд, он прибавил?

– Прибавил он за счет усердной работы на тренировках и грамотному плану. На тренировках он никогда не заканчивал первым. Если я бежал или ехал еще, а он уже ехал заканчивать, то он разворачивался и ехал за мной чтобы сделать больше.

Думаю, эта черта и тренировочный план помогли ему прогрессировать, но весь прогресс он покажет зимой, – сказал Серохвостов.

В этом сезоне Серохвостов и Халили тренируются под руководством Артема Истомина. Ранее они входили в группу Юрия Каминского.

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Халили выиграл индивидуальную гонку, Гараничев – 2-й, Поварницын – 3-й