Анфиса Резцова: «Сегодня Кристина тяжеловато идет, особенно финишный круг. Но роллеры – не показатель»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о форме своей дочери Кристины Резцовой.
Сегодня биатлонистка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на чемпионате страны по летнему биатлону в Чайковском.
– Соревнования на лыжероллерах сильно отличаются от обычных лыж?
– Конечно. Многие не справляются с нагрузкой. Кристина в прошлом году на летнем первенстве, когда она после родов только набирала форму, чувствовала себя ногами гораздо сильнее. Видимо, ее муж Иван ей тогда подправил технику, и она очень хорошо выглядела.
Но сегодня Кристина немного тяжеловато идет, особенно финишный круг. А потом роллеры – не показатель. Многие биатлонистки на них бегать толком не умеют.
– На снегу Кристина лучше побежит?
– Я думаю, что конечно. И еще время есть подготовиться до конца ноября, - сказала Резцова.