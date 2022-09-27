Анфиса Резцова: «Сегодня Кристина тяжеловато идет, особенно финишный круг. Но роллеры – не показатель»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о форме своей дочери Кристины Резцовой.

Сегодня биатлонистка заняла четвертое место в индивидуальной гонке на чемпионате страны по летнему биатлону в Чайковском.

– Соревнования на лыжероллерах сильно отличаются от обычных лыж?

– Конечно. Многие не справляются с нагрузкой. Кристина в прошлом году на летнем первенстве, когда она после родов только набирала форму, чувствовала себя ногами гораздо сильнее. Видимо, ее муж Иван ей тогда подправил технику, и она очень хорошо выглядела.

Но сегодня Кристина немного тяжеловато идет, особенно финишный круг. А потом роллеры – не показатель. Многие биатлонистки на них бегать толком не умеют.

– На снегу Кристина лучше побежит?

– Я думаю, что конечно. И еще время есть подготовиться до конца ноября, - сказала Резцова.