Майгуров о повестках биатлонистам: «Пока такой информации нет. Мы уведомили всех, чтобы говорили нам, а дальше будем заниматься»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о предстоящей встрече с участниками летнего чемпионата России в Чайковском.

– Как себя психологически чувствуют биатлонисты?

– Не знаю. Сегодня как раз собираю всех участников чемпионата России, чтобы поговорить и о спортивных, и о неспортивных делах.

– Никому еще не пришла повестка?

– Пока такой информации нет. Мы уведомили всех, что в случае той или иной информации говорить нам, а мы уже дальше будем заниматься.

– Может ли СБР отправить письмо в Минспорт или в Минобороны, чтобы этот вопрос не беспокоил биатлонистов?

– Минспорт занимается этим вопросом в отношении всех спортсменов по всем видам спорта. В том числе и по биатлону, – рассказал Майгуров.