Михаил Шашилов: «Мы подключили молодежь, но она пока не справляется. Я поставил себе задачу поискать народ с прицелом на Олимпийские игры»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке команды с перспективой выступить на Олимпиаде.

«Календарь предстоящего сезона спланирован для долговременной подготовки, а не точечного отбора на Олимпийские игры или чемпионат мира. Сейчас можно творчески подойти к процессу, посоревноваться сколько угодно.

У каждого тренера есть в голове план Б, мы всегда готовы выйти на международный уровень и провести отбор в команду. Для этого у нас достаточно много стартов. Каждый тренер держит в голове, что завтра может все перевернуться так, что мы сможем выехать на чемпионат мира.

Если этого не произойдет, мы ничего не потеряем и найдем спортсменов более способных и талантливых. Надо просто копать. Я не вижу, чтобы у самих спортсменок, а не их мужей и личных тренеров были ко мне претензии. Все спортсменки у нас адекватные и со всеми я нахожусь в нормальных отношениях.

Любой человек может обратиться ко мне в любой момент. Камней за пазухой я не держу и всегда готов помочь и подсказать. Также я открыт для всех тренеров. Любой может ко мне подойти, высказать свои пожелания. С большим интересом посмотрю любого человека на сборе, кто хочет развиваться и посмотреть, как надо тренироваться», – рассказал Шашилов.

«Летние результаты – это приходящее и уходящее. Есть какие-то срывы, какие-то удачные выступления. Мы подключили молодежь, но она пока не справляется, потому что надо тренироваться в периоды между соревнованиями. Здесь получился хороший блок стартов. Кто-то с ним справился, кто-то нет, но я думаю, что все идет в правильном ключе.

Я поставил себе задачу поискать народ с прицелом на следующие Олимпийские игры (2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо – Sports.ru). Две команды растут в конкуренции между собой. Это нормально. Также нам важно найти тех, кто может более-менее успешно соревноваться в горах», – рассказал Шашилов.

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