Карим Халили: «Понимал, что даже с одной ошибкой на последнем рубеже смогу побороться, но хотелось работать наверняка»

Теги сборная России летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Карим Халили Кирилл Бажин Биатлон

Бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону Карим Халили прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Чайковском.

На данный момент он занимает первое место на финише.

«В конце уже подустал. Тренеры говорили, что у Бажина три промаха, поэтому приходилось заранее включаться, чтобы отыгрывать и собираться на последний рубеж. Я это прекрасно понимал, и это мне помогало себя замотивировать.

Я понимал, что даже с одной ошибкой на последнем рубеже смогу побороться, но хотелось работать наверняка. Работал до последнего, потому что стрельба была по ощущениям неплохая, ошибки чисто мои. Я прекрасно понимал, где ошибаюсь. Ощущения были на стрельбище хорошие. Я понимал, что последние два рубежа смогу отработать», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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