Поварницын об эстафете: «Понимал, что будем бороться с Халили за первое место. Был удивлен, как он стрельнул стойку»

Биатлонист Александр Поварницын подвел итоги эстафеты на летнем чемпионате России в Чайковском, где занял третье место в составе команды Тюменской области.

«Мне важно в этом сезоне пройти без сбоев. Если в том сезоне я после Нового года допустил спад, то в этом году я хотел бы пройти все этапы стабильно. Хотел бы участвовать во всех соревнованиях.

Думаю, что призовые – это большой плюс. Честно говоря, биатлон – это мое любимое дело, это то, чем я живу. Для кого‑то призовые, может быть, это основное, но я получаю удовольствие от того, что я делаю.

Сразу понимал, что мы будем бороться за первое место с Каримом (Халили). Я не старался играть с ним в кошки‑мышки, старался именно потянуть, чтобы добраться до первого места.

Карим сейчас в хороших кондициях в плане хода, но со стрельбой у него не получалось. Я достаточно был удивлен, как он стрельнул стойку (Халили обошелся без промахов – Sports.ru). Я считаю, что это большой прогресс», – сказал Поварницын.

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Халили, Елисеев, Смирнов и Мысев выиграли эстафету, команда Поршнева – 2-я, Гараничева – 3-я