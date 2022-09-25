Наталья Гербулова: «Серохвостов болел, а недавно его поставили на кросс, и там было что-то вроде: «Выпускайте Кракена»

Российская биатлонистка рассказала о тренировках в группе с и .

«Когда была в Красноярске, в региональной команде, мальчики тоже были рядом, но и тогда, и сейчас какие-то функциональные интенсивные тренировки ребята делают отдельно. Понятно, если будем с ними тренироваться, то будем расти, а они-то с нами нет.

Но бывает, что на определенных стрелковых тренировках, в эстафетках мы с ними зарубаемся, на масс-стартах они могут с нами пострелять.

Ребята — большие молодцы, я восхищаюсь, что Каримом Халили, что Даней Серохвостовым. Они заряжают на тренировку и сами отдаются как в последний раз. Например, Даня болел, и его не было, а недавно его выпустили на кросс, и там было что-то вроде: «Выпускайте Кракена» – его просто надо было тормозить.

Даже на стрельбе они постоянно друг друга заводят: «Я должен быть лучше», «Нет, я должен быть лучше», и они вот так тренируются. Даже когда межсборье, я спрашиваю: «Ребята, отдохнете сейчас?» — а они: «Нет, мы будем тренироваться». Так что их иногда даже хочется притормозить.

Это очень круто, что ребята с нами, и я надеюсь и верю в то, что они продолжат расти и всех победят», – сказала Гербулова.