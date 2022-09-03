Ульяна Нигматуллина: «Я тренируюсь с мужской юниорской сборной Удмуртии. Уже провела три сбора в горах, в Терсколе. Все равнинные сборы проходят в Ижевске»

Российская биатлонистка рассказала, как проходит подготовка к сезону.

– Ульяна, как твое здоровье? Есть что-то, что тебя беспокоит?

– Со здоровьем порядок, спасибо! Прилагаю все усилия, чтобы не заразиться с новой волной ковида.

– Как провела это межсезонье? Получилось отдохнуть?

– С выездом за границу все было не просто весной. Я не знаю, можно ли назвать отдыхом нахождение в Приэльбрусье, ведь от дальних поездок, наверное, надо отдыхать именно так. И вообще моральной усталости после сезона не было, может только физическая загруженность.

– Где проходили твои сборы?

– Я тренируюсь с мужской юниорской сборной Удмуртии. Уже провела три сбора в горах, в Терсколе. Один из них был восстановительный без команды в апреле, а с третьего я только что вернулась. Все равнинные сборы проходят в Ижевске.

– Где будет следующий сбор?

– В Ижевске. Здесь есть лыжный стадион для разнообразия и более сложного рельефа, – сказала Нигматуллина.