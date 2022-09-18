Эдуард Латыпов: «Был настроен на ноль, все к этому шло. Но сделал банальную ошибку на лежке, и это вырубило из борьбы»

прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах (9-е место с тремя промахами).

– Что за стрельба?

– Ну вот так, не знаю. Сегодня было лучше самочувствие, стрелковое – тем более. Я не знаю, настроен был на ноль. Все к этому шло, но лежа... не буду говорить, но моя ошибка.

В кураже подошел. Чувствовал, что могу сегодня сделать. Видел, что все очень быстро стреляют, потому что погодные условия позволяли.

Я пытался в этом же ритме все делать, не зависать, а просто отработать, что умею. И просто банальную ошибку сделал на лежке, это сразу вырубило из борьбы.

Потом вроде получилось собраться, но это уже было поздно. Сегодня все стреляли хорошо, – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».