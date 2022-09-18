Динара Алимбекова: «Наконец-то удалось порадовать домашнюю публику. С хорошим настроением выходила на старт, зарядилась энергетикой трибун»

Белорусская биатлонистка прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«Наконец-то удалось порадовать домашнюю публику. Сегодня с утра я подумала: а почему бы и нет, у меня хорошее состояние, будет здорово завершить соревнования на такой хорошей ноте. Сама себя смотивировала на золото.

Здесь стартуем с чистого листа, без отрывов. Я с хорошим настроением выходила на старт, зарядилась энергетикой наших трибун.

Не знаю, кто как мазал. Сегодня почти не было ветра, полный штиль. Мне кажется, ветер сегодня никому не мешал. Я привыкла, что в Раубичах всегда гуляют ветра, очень настораживает, когда их нет.

В гонке преследования мне сильный ветер на последнем рубеже помог, когда девчонки стали промахиваться, а у меня был всего один промах – удалось взять серебро.

На последнем круге мне тренеры говорили, что можно расслабиться – никого сзади нет. Я слышу, что сзади никто палками не стучит, оглядываться не стала. Но уже на верхушке первого подъема мне сказали, что сзади Наташа Гербулова, и я уже услышала ее.

На последнем подъеме есть разворот, где можно увидеть, кто за тобой едет. Повернулась и вижу, что Наташа близко, но остается уже только финишный спуск, где я бы не отдала», – сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».