Ирина Казакевич: «Перед спринтом у меня было глупое падение, упала со спуска – вылетела палка. Отделалась легко, но есть повреждение плеча»

Российская биатлонистка прокомментировала результат гонки преследования на Кубке Содружества в Раубичах, а также рассказала, что упала и травмировалась перед спринтом.

Казакевич заняла в гонке преследования 4-е место с семью промахами.

«Сегодня мне не удалось, в принципе, справиться со стрельбой. Лежа пришлось делать поправку на втором рубеже, потому что ветер сдул мою стрельбу на габарит.

Первая стойка была увереннее, чем последняя. Я смогла себя немного приостановить, но на четвертом рубеже я допустила три ошибки, которые мне и стоили сегодня места на пьедестале.

После приезда в Беларусь я перенесла простудное заболевание. Спринтерская гонка мне давалась намного тяжелее, потому что были остаточные проявления болезни и небольшой насморк, но сегодня, через два дня после спринта я чувствовала себя намного лучше и пришла в боевые кондиции на дистанции.

Перед спринтом у меня было глупое падение. Я упала со спуска, так как у меня вылетела палка. Я отделалась легко по меркам того, как сильно летела, но у меня есть небольшие ссадины, а также повреждение плеча, из-за которого у меня были сомнения по поводу старта в спринтерской гонке.

Но когда я стартовала, боль прошла, а потом я сделала реабилитационную работу», – сказала Казакевич.