Майгуров о женском пасьюте на Кубке Содружества: «С такой стрельбой на Кубке мира и в тридцатку не попадешь. Можно учреждать дополнительные призы за ноль»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) высказался о стрельбе спортсменок в женской гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«С такой стрельбой в такую погоду на Кубке мира и в тридцатку не попадешь. Какие бы места они сегодня ни заняли – стрелять надо.

3-4 промаха в такую погоду – окей, но когда по 2-3 (за один рубеж) – это непозволительно спортсменам такого уровня. Понятно, что они, может, расслаблены, понимают, что конкуренция не очень высокая, но они должны показывать свой класс для всех остальных.

Наверное, такими словами и будем их мотивировать, чтобы они не расслаблялись. Может, можно учреждать еще какие-то дополнительные призы за ноль.

Не говорю про денежные, но как-то надо их к этому сподвигать. Потому что сегодняшние результаты стрельбы – это не уровень элитных спортсменов», – сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Кубок Содружества. Гербулова победила в гонке преследования, Алимбекова – 2-я, Носкова – 3-я, Казакевич – 4-я, Куклина – 5-я