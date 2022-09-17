Гербулова о том, что похудела на 3 кг: «Было очень тяжело в моем весе, поэтому взялась за себя»

Российская биатлонистка рассказала о тренировках в сборной, а также о том, что похудела на 3 кг.

– Ты похудела чуть ли не на 3 кг перед ?

– Это случилось не перед этими соревнованиями, а начало происходить с июля. Я просто поняла, что мне очень тяжело в моем весе, поэтому решила взяться за себя – в чем-то стараться себя ограничивать, чтобы убрать лишнее, чтобы мне было легче. Я отказалась от сладкого, стала меньше употреблять мясо. Понимаю, что это неправильно, но просто так для себя решила.

– Истомин и Норицын уделяют большое внимание технике. Чувствуешь, что что-то перестраивается?

– Ведется очень большая работа над этим. У каждой из нас очень большие резервы в техническом плане. Считаю, определенный сдвиг есть, но за 4 месяца невозможно все изменить, но хотя бы какие-то корректировки внесены, ты стараешься исправляться с каждым днем.

В чем конкретно были корректировки? Честно, не могу рассказать. Надо у тренеров спрашивать. Ну, например, у нас у всех проблема – всегда таз сзади. Пытаются давать всякие упражнения, чтобы выносить таз вперед. Мы очень сильно толкаемся руками, а ногами не толкаемся вообще, Это тоже используется в смене техники.

Я начала понимать весь тренировочный процесс, не только стрельбу, относиться более ответственно к каждой тренировке, к восстановлению, ко всему, что происходит со мной в спорте, – сказала Гербулова.