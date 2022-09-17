Алимбекова о свадьбе со Смольским: «Пока не определились с датой. Но планируем красиво погулять, позвать всех родных и близких, нашу команду»

Белорусская биатлонистка рассказала о подготовке к этапу Кубка Содружества в Раубичах, а также о предстоящей свадьбе с Антоном Смольским.

Сегодня Алимбекова заняла второе место в пасьюте.

«В Сочи я приезжала отдохнувшей, неделю перед этим не тренировалась из-за последствий болезни.

Сейчас перед соревнованиями мы делали хорошую работу, но не разгонялись к этому старту, поэтому на трассе я чувствую себя тяжеловато. Эта работа не сравнится с Сочи, но мы стараемся приносить удовольствие нашим болельщикам.

Что касается свадьбы с Антоном Смольским, то мы пока не определились с датой, но планируем красиво погулять, позвать всех наших родных и близких и нашу команду, поэтому организовать это надо в свободное от тренировок время», – рассказала Алимбекова.