Алимбекова о свадьбе со Смольским: «Пока не определились с датой. Но планируем красиво погулять, позвать всех родных и близких, нашу команду»

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о подготовке к этапу Кубка Содружества в Раубичах, а также о предстоящей свадьбе с Антоном Смольским. 

Сегодня Алимбекова заняла второе место в пасьюте. 

«В Сочи я приезжала отдохнувшей, неделю перед этим не тренировалась из-за последствий болезни.

Сейчас перед соревнованиями мы делали хорошую работу, но не разгонялись к этому старту, поэтому на трассе я чувствую себя тяжеловато. Эта работа не сравнится с Сочи, но мы стараемся приносить удовольствие нашим болельщикам.

Что касается свадьбы с Антоном Смольским, то мы пока не определились с датой, но планируем красиво погулять, позвать всех наших родных и близких и нашу команду, поэтому организовать это надо в свободное от тренировок время», – рассказала Алимбекова. 

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