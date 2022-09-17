Наталия Шевченко: «Талантлива я в биатлоне или нет – узнаем позже. Осознание, мой ли это вид спорта, придет хотя бы после года»

Россиянка Наталия Шевченко, перешедшая в биатлон из лыжных гонок, в эфире «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от нового вида спорта.

«Я в биатлоне 4 месяца. Осознание, мой ли это вид спорта, придет после года хотя бы, когда я уже буду бегать гонки и пойму, нравится мне это или нет.

Перед стрельбой было ускорение по равнине, не по подъему. Мне кажется, все равно будет одинаково – главное пульс разогнать и на пульсе стрелять. Впечатления? Лежа – неплохо, стоя, конечно, тяжелее стрелять.

Талантлива я в биатлоне или нет – узнаем позже. Скорее, способная быстро учиться, хорошо работать. По крайней мере, стараюсь.

Все должно быть постепенно, я это и сама понимаю, хоть мне и хочется все быстрее и сразу все попробовать. Головой все равно понимаю, что все должно быть постепенно, чтобы не закреплять ошибки», – сказала Шевченко.

«Хотел, чтобы вышла здесь на старт, но, думаю, увидим ее в Чайковском. Эксперимент. Надо пар выпустить, пускай человек посмотрит, что такое биатлон.

Через это надо пройти, это не так все быстро. Потому и надеюсь, что к зиме более-менее будет, а на следующий год уже станет конкурентоспособна», – отметил тренер спортсменки .