Анастасия и Наталия Шевченко могут пропустить этап Кубка Содружества в Раубичах из-за последствий болезни

Российские биатлонистки Анастасия и Наталия Шевченко могут пропустить этап Кубка Содружества в белорусских Раубичах.

Об этом сообщил тренер спортсменок Михаил Шашилов. Соревнования пройдут с 15 по 18 сентября.

«Я думаю, что Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко не выступят на этапе Кубка Содружества в Раубичах из-за последствий болезни.

Хотя, возможно, в масс-старт мы их все же заявим. В Чайковском на чемпионате России они точно будут стартовать.

После 45 градусов жары в Сочи были немного не готовы к холодам в Раубичах, даже теплые вещи не брали толком, ха-ха», – сказал Шашилов.

Сообщалось, что этап Кубка Содружества в Раубичах также пропустят Светлана Миронова, Ксения Довгая и Даниил Серохвостов, которые тренируются в группе Артема Истомина.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах