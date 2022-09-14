Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 4-м, Бабиков – 10-м, Цветков – 21-м, Гараничев – 28-м, Латыпов – 35-м, Халили – 37-м

15 сентября в Раубичах на втором этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужской спринт.

PARI Кубок Содружества

2-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

Начало – 14.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

4. Антон Смольский (Беларусь)

5. Алексей Вагин (Россия)

6. Александр Корнев (Россия)...

9. Евгений Емерхонов (Россия)

10. Антон Бабиков (Россия)...

12. Максим Воробей (Беларусь)

13. Роман Елетнов (Беларусь)

14. Никита Лобастов (Беларусь)...

21. Максим Цветков (Россия)...

25. Евгений Сидоров (Россия)...

28. Евгений Гараничев (Россия)...

33. Роман Еремин (Россия)

34. Александр Поварницын (Россия)

35. Эдуард Латыпов (Россия)

36. Кирилл Бажин (Россия)

37. Карим Халили (Россия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах