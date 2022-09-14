Лариса Куклина тренируется в группе Юрия Каминского в Раубичах

Российская биатлонистка Лариса Куклина на данный момент тренируется в группе Юрия Каминского.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Личным тренером спортсменки является Максим Максимов, который работает с Каминским.

После окончания прошлого сезона Куклина тренировалась под руководством Артема Истомина.

В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Александр Корнев, Михаил Первушин, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Емерхонов и Роман Еремин. Сейчас спортсмены находятся в белорусских Раубичах, где 15-18 сентября пройдет этап Кубка Содружества.