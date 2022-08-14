Артем Истомин: «У Резцовой обострилась травма плеча. Пришлось снизить нагрузки и полечиться, поэтому сбор в Тюмени она пропускает»

Тренер сборной России по биатлону объяснил, почему Кристина Резцова и пропускают сбор его группы в Тюмени.

– С Кристиной ее подготовку мы обсудили еще в мае в Терсколе. На тот момент у нас был план, в который входил высотный сбор, а после – поехать в Токсово и так далее. В итоге она поехала по нашему первому плану, но при этом выполняет работу в такие же сроки, что и основная команда.

Единственное, у нее обострилась травма плеча, что беспокоит Кристину еще с зимы. Пришлось снизить нагрузки и полечиться, поэтому сбор она пропускает.

– Что с Ларисой Куклиной? Она сейчас тренируется на Семинском перевале.

– С ней мы также обсудили подготовку. Пришли к мнению, что Ларисе нужно увеличить пребывание на высоте. Для этого мы отправили ее на Семинский перевал.

– приболел уже в Тюмени?

– Да вот буквально вчера у него покраснело горло. Ничего страшного. Мы решили поберечь Даниила и убрать нагрузку, чтобы он побыстрее вылечился, – сказал Истомин.

Кристина Резцова о пропуске этапов Кубка Содружества: «Есть моменты со здоровьем, которые нужно решить сейчас, чтобы в дальнейшем не было проблем»