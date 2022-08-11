Дмитрий Губерниев: «Замечательно, что Федерация биатлона Московской области протянула Бех и ее тренеру руку помощи»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что ранее выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех будет представлять Московскую область.

«Замечательно, что Федерация биатлона Московской области, которую возглавляет господин Нуждов, протянула спортсменке и ее тренеру, что важно, руку помощи.

Они выбрали путь в свое время, переехали на Украину, но сейчас это невозможно, поэтому вернулись и слава богу. Пусть выступает», – сказал Губерниев.

Выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех вернулась в Россию. Она будет представлять Московскую область