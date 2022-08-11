Журова о возвращении Бех в Россию: «У наших спортсменов нет никаких предубеждений к украинским. Никто не будет ее осуждать или обвинять»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что биатлонистка Екатерина Бех будет представлять Московскую область.

До 2018 Бех выступала за Россию, затем перешла в сборную Украины. В середине апреля стало известно, что спортсменку исключили из состава украинской сборной.

«Думаю, что для нее и ее семьи возвращение в Россию – хорошо. У наших спортсменов нет никаких предубеждений к украинским. Мы всегда переживали и болели за украинских спортсменов.

Мы отличаемся этим. Девочка приехала с Украины, никто не будет ее осуждать или обвинять. Видимо, в свое время это было единственное решение, которое она могла принять.

Думаю, наверняка кто-то с той стороны будет еще выдворен, хотя выступал за сборную, приносил результаты, и это их устраивало до сегодняшнего дня. Раньше никакой национальный вопрос их не беспокоил.

Екатерине могу пожелать только сил и удачи. Начинать с нуля всегда очень непросто», – сказала Журова.

Выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех вернулась в Россию. Она будет представлять Московскую область