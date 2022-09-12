Виролайнен о жизни в Финляндии: «За шесть лет привыкла, хотя окончательно родной страна не стала. Сын говорит на финском, я тоже языком владею»

Теги сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Биатлон

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о жизни в Финляндии.

Выступать на внутрироссийских соревнованиях вы можете?

– Тоже непонятно, потому что я сейчас не представляю никакой регион. В Россию я иногда приезжаю – навестить родителей и родственников. Но надолго остаться там не могу: в Финляндии один ребенок учится в школе, другой – ходит в садик. Поэтому мне удобней было выступить здесь на внутренних соревнованиях.

Вы чувствуете себя сейчас в Финляндии своей?

– За шесть лет привыкла, хотя окончательно родной страна, пожалуй, не стала. Мы живем недалеко от Хельсинки, переехали вслед за родителями супруга. Тогда у нас был один ребенок, второклассник. Я продолжала выступать за Россию, но жить здесь было просто удобней.

Старший сын сейчас уже говорит на финском как на родном. Я тоже языком владею, но не скажу, что свободно. Отношение к русским? Пожалуй, нейтральное: к тебе не лезут обниматься, но и злости я никакой не встречала, – сказала Виролайнен.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные