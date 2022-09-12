Дарья Виролайнен: «Не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Удивлена, что дома такой резонанс»

Российская биатлонистка прокомментировала информацию о том, что она собирается выступать за Финляндию.

– Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьей мы уже шесть лет тут живем. Я выступаю – точнее, тренируюсь – за местный клуб, потому что бежала за него пока только однажды.

Семь месяцев назад я родила третьего ребенка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс.

– С какой целью вы возвращаетесь после рождения третьего ребенка? Есть в ваших мечтах Олимпийские игры, чемпионаты мира?

– Глобальных планов у меня нет. Хотя бы потому, что в отличие от сестры Кристины у меня нет здесь помощника в лице мамы, и постоянно на руках грудной ребенок. С детьми, пока я тренируюсь, сидит супруг, но когда их трое, это очень непросто.

Я не ставлю задачи непременно что-то выиграть, понимаю только, что хочу вернуться. К завершению карьеры пока морально не готова. Но получится или нет – будет видно.

– Если решите все же менять спортивное гражданство, уже знаете, какие шаги нужно предпринять?

– Я ничего даже не узнавала в этом направлении. Говорю же, что еще ничего не решила.

– Удивило, что слова личного тренера Леонида Мякишева о возможной смене гражданства вызвали такой резонанс в России?

– Конечно. Мы иногда общаемся по телефону, и как спортсменку он меня прекрасно понимает. У всех спортсменов много амбиций, желания выступать, продолжать карьеру. Другой вопрос — получится это или нет. Но почему его слова вызвали такой ажиотаж, мне, честно, непонятно, – сказала Виролайнен.

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