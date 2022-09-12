Чепиков о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Можно разбежаться по разным странам, но это непатриотично»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков отреагировал на информацию о том, что россиянка Дарья Виролайнен может начать выступать за сборную Финляндии.

«Виролайнен может сменить гражданство? В данной ситуации каждый сам принимает решение. Но я бы гражданство не менял. Понятно, что у многих будут предложения выступать за другие страны. Но, повторюсь, лично я не прибегал бы к такой мере, как смена гражданства.

Понятно, что времена тяжелые, что, может быть, где‑то доходы снизились, что призовых от Кубка мира не будет и от каких‑то рекламных продуктов прибыли нет. Однако зимний сезон можно провести с пользой.

У нас сейчас есть очень серьезный проект по детскому биатлону. Можно проводить уроки и тренировки для ребят. Само собой, можно бегать на российских соревнованиях. Понятно, что можно и разбежаться по разным странам, но это непатриотично», – сказал Чепиков.

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