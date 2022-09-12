Драчев о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «В нынешней ситуации это сродни предательству. Оправданий быть не может»

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал предательством возможный переход россиянки Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

«К каждому такому случаю надо относиться с определенным скептицизмом. Мы понимаем, что у нас достаточно сложный вид спорта, без сборной команды тяжело себя проявить. Сначала готовишься, чтобы попасть в сборную, потом работаешь с ней, а потом получается, что ищешь что-то для себя лучше. Работал, работал, а потом случается такая ситуация, и решаешь сделать ход конем.

Для меня это – именно в нынешних условиях – неприемлемо. Сейчас это можно рассматривать практически как предательство. Что спортсмены будут делать, это на их совести. Что они хотят, как? Когда можно было свободно договариваться с федерациями, 10 или 15 лет назад, спортсмены переходили, чтобы посмотреть и поискать себя в силу разных причинах.

Но сейчас это рассматривается по-другому. Выступая за другую сборную, как ты будешь себя ощущать? Я считаю это неприемлемым ни для какого вида спорта, ни для каких спортсменов – молодых, заканчивающих, заслуженных. В нынешней ситуации это сродни предательству.

На мой взгляд, сейчас этому нет никакого оправдания. В прошлом, когда спортсмены искали, где им лучше, можно было ссылаться на разные нюансы: там лучше теннисные корты, там лучше бассейны... Но мы сейчас говорим о другом. Не время уходить и предавать родную страну. Это предательство, которое остается на совести переходящих спортсменов.

Ни в фигурном катании, ни в футболе, ни в хоккее оправданий быть не может. Это мое личное мнение, а уж какое решение примет спортсмен и как будет смотреть в глаза всем остальным, – это его желание. Сейчас об этом говорить могут те, кто думает не о стране, а о себе и о своих личных интересах», – сказал Драчев.

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен (дочь Анфисы Резцовой) может перейти в сборную Финляндии

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