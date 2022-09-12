Дмитрий Васильев: «Если Виролайнен решила выступать за Финляндию, это ее выбор. Не имею права высказывать личное отношение»

Теги сборная России жен сборная Финляндии жен Дмитрий Васильев Дарья Виролайнен переходы Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что россиянка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии.

«Первый раз слышу такую новость. Сложно сказать. Даша давно не выступала, уровень ее подготовленности сложно определить. В то же время, она в свое время была одной из сильнейших спортсменок. Однако много времени прошло. Не знаю, сможет она или нет.

Если она решила выступать за Финляндию, это ее выбор. Она сама принимает решения. Здесь я не имею права высказывать какое-то свое личное отношение. Оно останется при мне. Это ее выбор», – сказал Васильев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные