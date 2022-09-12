Дмитрий Васильев: «Если Виролайнен решила выступать за Финляндию, это ее выбор. Не имею права высказывать личное отношение»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал новость о том, что россиянка может перейти в сборную Финляндии.

«Первый раз слышу такую новость. Сложно сказать. Даша давно не выступала, уровень ее подготовленности сложно определить. В то же время, она в свое время была одной из сильнейших спортсменок. Однако много времени прошло. Не знаю, сможет она или нет.

Если она решила выступать за Финляндию, это ее выбор. Она сама принимает решения. Здесь я не имею права высказывать какое-то свое личное отношение. Оно останется при мне. Это ее выбор», – сказал Васильев.