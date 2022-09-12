Свищев о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Думаю, это какие-то слухи. Я общался с СБР, и у них такой информации нет»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии.
«Маловероятно, что Виролайнен может начать выступать за сборную Финляндии по биатлону. Думаю, что это какие-то слухи, я общался с Союзом биатлонистов России, и у них такой информации нет, они не подтвердили данную новость.
Как прекратить массовую смену гражданства? Вообще нам нужно остановить поток фейков и дезинформации. Наши спортсмены на сегодняшний день находятся в сложной, но не тупиковой ситуации. Они обеспечены тренировочным, соревновательным процессом, спортивными базами и большинство атлетов понимают всю ситуацию.
Да, спортсменам нужны большие соревнования, но жизнь сложная и ситуация сложная, но она разрешится в ближайшее время. Думаю, что государство многое сделало для атлетов и они должны с пониманием и любовью отнестись к своей Родине», – сказал Свищев.
СБР не получал запрос от Виролайнен на переход в сборную Финляндии