Тренер Виролайнен о ее возможном переходе: «Не понимаю, почему всех так возбудила тема со сборной Финляндии. Даша уже пять лет в России не живет»

Личный тренер биатлонистки Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев уточнил информацию о планах ученицы сменить спортивное гражданство и выступать за Финляндию, передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

– Я вообще не понял, почему мои слова о том, что Даша может выступать за другую страну, вызвали такой шум. Она уже лет пять там живет и тренируется. Там у нее трое детей, оформлено гражданство. Приехать и выступать в России Даша физически сейчас не может. Остается только вариант с Финляндией. Но и он еще неизвестно, как получится, потому что непонятно, как пойдет возвращение после рождения третьего сына.

– Она готовится сейчас по вашим планам?

– Нет, у нее супруг Роман Виролайнен – бывший лыжник. Он ей и помогает. Ну и когда появляются двое детей подряд, сложно наладить тренировочный процесс.

– Виролайнен сейчас по силам бороться за попадание на Кубок мира в составе сборной Финляндии?

– Если брать по прошлым временам, то безусловно. Она даже в сборной России один сезон была первым номером. А после родов, сами понимаете, силы еще добавится. Это же династия Резцовых, у них спорт в крови. Даша и сейчас в Финляндии контрольную гонку выиграла. Там, я думаю, все будет по справедливости: покажет результат – будет бегать за команду, не покажет – не будет. Даше все по силам, главное, чтобы здоровье позволило.

– Как относитесь к мнению некоторых чиновников, что в нынешних обстоятельствах выступать за другую страну – это непатриотично?

– Повторюсь, что Даша уже лет пять живет в Финляндии, давно там обустроилась и поменяла гражданство. Сейчас единственный вариант для нее продолжать выступать – это использовать финский паспорт. Почему у нас всех так возбудила эта тема, я не понимаю. Взрослая спортсменка, хочет еще реализоваться, почему бы нет? Может, она еще и решит дальше не продолжать. Это ее жизнь, ее карьера, как мы можем на нее претендовать, если она уже тысячу лет здесь не живет и не бегает? – сказал Мякишев.

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен (дочь Анфисы Резцовой) может перейти в сборную Финляндии