Аликин о возвращении россиян на международные старты: «Рано или поздно МОК сделает это, они сами еще приползут к нам. А сейчас пляшут под дудку США»

Теги Владимир Аликин сборная России сборная России жен МОК Политика Биатлон

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о том, когда российских спортсменов начнут допускать на международные турниры. 

«Все идет к тому, что МОК рано или поздно сделает это. Там все прекрасно осознают и ждут окончания спецоперации.

Дальше Международный олимпийский комитет вернется к этому вопросу. Нужно понимать, что они не сами принимают решения, а ждут звонка сверху. Но резких подвижек к лучшему пока ждать не стоит.

Поверьте, они еще сами приползут к нам. Все будет по-другому. А то, как они ведут себя сейчас, не лезет ни в какие ворота. Люди пляшут под дудку США. Смотришь и просто удивляешься», – сказал Аликин. 

В феврале МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. 8 сентября на заседании исполкома МОК санкции были оставлены в силе. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные