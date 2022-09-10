Тириль Экхофф: «У меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени. Не пожелала бы такого даже злейшему врагу. Это было действительно серьезно»

Норвежская биатлонистка рассказала о проблемах со сном после перенесенного в конце марта коронавируса.

«У меня появились проблемы после ковида. Все началось как обычное коронавирусное заболевание, а потом я много работала и не прислушивалась к своему телу. Я очень хотела немного отплатить всем, кто поддерживал меня, но не смогла. А потом я испытала, можно сказать, небольшой жизненный кризис. <...></...>

Я упала на землю и почувствовала вкус жизни. В спорте высших достижений ты привыкаешь сохранять напор, тренироваться и делать все, что угодно, когда тренируешься больше всего. Но я обнаружила, что я всего лишь человек. И получила настоящий удар.

У меня были проблемы со сном на протяжении долгого времени. Не пожелала бы такого даже злейшему врагу. Это было действительно серьезно. Мне сильно помог медперсонал, врачи и так далее. У меня никогда раньше не было проблем со сном, и когда я слышала, что кто-то мучается с этим, я думала: «Но, боже мой, насколько же это паршиво?». Но это действительно паршиво. Теперь я это поняла», – сказала Экхофф.