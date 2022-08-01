Тириль Экхофф пропустит фестиваль Blink и ближайшие сборы норвежской команды: «Я еще не полностью готова прикладывать максимум усилий»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропустит лыжероллерный фестиваль и ближайшие сборы норвежской команды.

«Общая нагрузка в течение определенного периода была слишком большой, поэтому мне нужно немного больше времени, чтобы восстановиться.

Последние несколько лет стоили мне очень дорого, и хотя я очень мотивирована продолжать свою карьеру, я еще не полностью готова прикладывать максимум усилий.

После Олимпийских игр есть возможность потратить больше времени на то, чтобы прийти в себя и тренироваться немного по-другому. Я хорошо знаю себя и уверена, что сейчас, после небольшого перегруза, это то, что мне нужно», – сказала Экхофф.