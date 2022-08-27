Тириль Экхофф: «Когда дела были совсем плохи, я думала об уходе. Но не захотела так заканчивать свою карьеру»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о мыслях насчет завершения карьеры.

Экхофф побеждала в общем зачете Кубка мира-2020/2021, но на следующий сезон заняла в тотале лишь 11-е место. На Олимпиаде в Пекине она выиграла золото в смешанной эстафете, серебро в масс-старте и бронзу в пасьюте.

«Когда дела были совсем плохи, я думала об уходе. Но затем проходило два дня и все оставалось при своих.

За последние два года я прошла довольно тяжелый путь, много трудилась и была сосредоточена на этом. Было много тренировок и сложных целей. Послевкусие я ощутила весной, когда была измотана. И затем задумалась об уходе.

Возможно, это не так уж странно, когда у тебя есть олимпийские медали всех достоинств (Экхофф завоевывала на Играх в общей сложности восемь наград, включая два золота – Sports.ru), 10 побед на чемпионатах мира, а также победа в общем зачете Кубка мира.

Я могла бы уйти и остаться довольной. Потому что могу оглянуться назад и увидеть, что добилась отличных результатов. Но я не захотела. Не хочу так заканчивать свою карьеру», – сказала Экхофф.