Опубликован бюджет СБР на сезон-2022/23: доходная часть составит 370 млн рублей, 200 млн рассчитывают получить от спонсоров

Союз биатлонистов России ( ) опубликовал бюджет организации на сезон-2022/23.

Доходная часть составит 370,1 млн рублей. 200,7 млн рублей организация рассчитывает получить от спонсоров, еще 120 млн – от букмекеров.

Расходная часть составит 354,8 млн рублей. На сборные команды будет потрачено 85,3 млн рублей на сборные команды, на организацию российских соревнований – 63,3 млн, на организацию международных турниров – 52,2 млн рублей.

Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.