Опубликован бюджет СБР на сезон-2022/23: доходная часть составит 370 млн рублей, 200 млн рассчитывают получить от спонсоров

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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал бюджет организации на сезон-2022/23.

Доходная часть составит 370,1 млн рублей. 200,7 млн рублей организация рассчитывает получить от спонсоров, еще 120 млн – от букмекеров. 

Расходная часть составит 354,8 млн рублей. На сборные команды будет потрачено 85,3 млн рублей на сборные команды, на организацию российских соревнований – 63,3 млн, на организацию международных турниров – 52,2 млн рублей.

Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

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