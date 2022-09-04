Чемпионат Германии. Реес и Херманн выиграли гонки преследования, Наврат – 7-й, Кюн – 14-й, другие результаты

Роман Реес и одержали победы в гонках преследования на чемпионате Германии по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Оберхоф

Гонка преследования

Мужчины, 12,5 км

1. Роман Реес – 31.54,7 (0)

2. Маттиас Дорфер – 0,1 (0)

3. Юстус Штрелов – 59,6 (2)

4. Филипп Хорн – 1.01,2 (4)

5. Давид Цобель – 1.09,0 (3)

6. Йоханнес Донхаузер – 1.44,3 (4)

7. Филипп Наврат – 1.51,7 (4)

8. Лукас Фрацшер – 1.54,5 (6)...

13. Данило Ритмюллер – 3.02,5 (2)

14. – 3.15,4 (7)

Женщины, 10 км

1. Дениз Херманн – 30.15,6 (7)

2. – 8,4 (3)

3. Янина Хеттих – 18,9 (1)

4. – 42,5 (5)

5. Лиза Мария Шпарк – 1.16,1 (1)

6. Селина Кастль – 1.19,2 (2)

7. – 2.23,8 (4)

8. Марейке Браун – 2.48,3 (5)