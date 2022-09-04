Чемпионат Германии. Реес и Херманн выиграли гонки преследования, Наврат – 7-й, Кюн – 14-й, другие результаты

Роман Реес и Дениз Херманн одержали победы в гонках преследования на чемпионате Германии по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Оберхоф
Гонка преследования
Мужчины, 12,5 км
1. Роман Реес – 31.54,7 (0)
2. Маттиас Дорфер – 0,1 (0)
3. Юстус Штрелов – 59,6 (2)
4. Филипп Хорн – 1.01,2 (4)
5. Давид Цобель – 1.09,0 (3)
6. Йоханнес Донхаузер – 1.44,3 (4)
7. Филипп Наврат – 1.51,7 (4)
8. Лукас Фрацшер – 1.54,5 (6)...
13. Данило Ритмюллер – 3.02,5 (2)
14. Йоханнес Кюн – 3.15,4 (7)
Женщины, 10 км
1. Дениз Херманн – 30.15,6 (7)
2. Марион Визенсартер – 8,4 (3)
3. Янина Хеттих – 18,9 (1)
4. София Шнайдер – 42,5 (5)
5. Лиза Мария Шпарк – 1.16,1 (1)
6. Селина Кастль – 1.19,2 (2)
7. Анна Вайдель – 2.23,8 (4)
8. Марейке Браун – 2.48,3 (5)