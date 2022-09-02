Чемпионат Германии. Хорн и Шнайдер победили в коротких индивидуальных гонках, Наврат – 3-й, Кюн – 11, Лессер – 26-й

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Филипп Хорн и София Шнайдер победили в коротких индивидуальных гонках на чемпионате Германии по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Оберхоф

Короткая индивидуальная гонка

Мужчины, 15 км

1. Филипп Хорн – 35.57,7 (2)

2. Лукас Фрацшер – 27,6 (2)

3. Филипп Наврат – 32,1 (2)

4. Роман Реес – 40,2 (2)

5. Доминик Шмук – 1.11,4 (2)

6. Йоханнес Донхаузер – 1.12,7 (2)

7. Марко Гросс – 1.25,6 (2)...

11. Йоханнес Кюн – 3.28,9 (6)...

14. Давид Цобель – 3.59,6 (5)...

26. Эрик Лессер – 5.08,2 (3)

Женщины, 12,5 км

1. София Шнайдер – 39.59,1 (5)

2. Марион Визенсартер – 37,7 (4)

3. Юлиане Фрювирт – 40,8 (4)

4. Ханна-Мишель Херманн – 1.00,1 (3)

5. Марайке Браун – 1.13,7 (4)

6. Хелена Тереза Хендель – 1.16,2 (2)...

12. Лиза Шпарк – 3.05,4 (6)...

15. Луизе Мюллер – 5.12,7 (6)

ПРИМЕЧАНИЕ: за каждый промах биатлонисты получали по 45 секунд штрафа. Полные результаты гонок можно посмотреть здесь.

 

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