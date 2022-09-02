Чемпионат Германии. Хорн и Шнайдер победили в коротких индивидуальных гонках, Наврат – 3-й, Кюн – 11, Лессер – 26-й

Филипп Хорн и София Шнайдер победили в коротких индивидуальных гонках на чемпионате Германии по летнему биатлону.
Летний биатлон
Оберхоф
Короткая индивидуальная гонка
Мужчины, 15 км
1. Филипп Хорн – 35.57,7 (2)
2. Лукас Фрацшер – 27,6 (2)
3. Филипп Наврат – 32,1 (2)
4. Роман Реес – 40,2 (2)
5. Доминик Шмук – 1.11,4 (2)
6. Йоханнес Донхаузер – 1.12,7 (2)
7. Марко Гросс – 1.25,6 (2)...
11. Йоханнес Кюн – 3.28,9 (6)...
14. Давид Цобель – 3.59,6 (5)...
26. Эрик Лессер – 5.08,2 (3)
Женщины, 12,5 км
1. София Шнайдер – 39.59,1 (5)
2. Марион Визенсартер – 37,7 (4)
3. Юлиане Фрювирт – 40,8 (4)
4. Ханна-Мишель Херманн – 1.00,1 (3)
5. Марайке Браун – 1.13,7 (4)
6. Хелена Тереза Хендель – 1.16,2 (2)...
12. Лиза Шпарк – 3.05,4 (6)...
15. Луизе Мюллер – 5.12,7 (6)
ПРИМЕЧАНИЕ: за каждый промах биатлонисты получали по 45 секунд штрафа. Полные результаты гонок можно посмотреть здесь.