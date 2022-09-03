Чемпионат Германии. Хорн и Шнайдер выиграли спринты, Херманн – 2-я, Наврат – 15-й, Кюн – 16-й

Филипп Хорн и одержали победы в спринтерских гонках на чемпионате Германии по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Германии

Оберхоф

Спринт

Мужчины, 10 км

1. Филипп Хорн – 22.26,2 (2)

2. Симон Кайзер – 7,6 (1)

3. Маттиас Дорфер – 24,2 (1)

4. Данило Ритмюллер – 25,1 (1)

5. Марко Гросс – 27,7 (1)

6. Лукас Лехнер – 40,1 (0)

7. Лукас Фрацшер – 42,1 (3)

8. Роман Реес – 46,0 (2)

9. Альберт Энгельманн – 1.04,4 (1)

10. Юстус Штрелов – 1.07,7 (4)

11. Давид Цобель – 1.09,2 (3)...

15. Филипп Наврат – 1.38,4 (4)

16. – 1.41,9 (5)

Женщины, 7,5 км

1. София Шнайдер – 21.32,2 (1)

2. – 4,0 (3)

3. Юлиане Фрювирт – 23,8 (2)

4. Марион Визенсартер – 30,3 (1)

5. Ванесса Фойгт – 1.04,8 (0)

6. Лиза Мария Шпарк – 1.05,1 (1)

7. Янина Хеттих – 1.05,8 (2)

8. Селина Кастль – 1.20,1 (1)

9. – 1.21,8 (2)...

20. – 2.40,7 (2)