Чемпионат Германии. Хорн и Шнайдер выиграли спринты, Херманн – 2-я, Наврат – 15-й, Кюн – 16-й

Филипп Хорн и София Шнайдер одержали победы в спринтерских гонках на чемпионате Германии по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Германии
Оберхоф
Спринт
Мужчины, 10 км
1. Филипп Хорн – 22.26,2 (2)
2. Симон Кайзер – 7,6 (1)
3. Маттиас Дорфер – 24,2 (1)
4. Данило Ритмюллер – 25,1 (1)
5. Марко Гросс – 27,7 (1)
6. Лукас Лехнер – 40,1 (0)
7. Лукас Фрацшер – 42,1 (3)
8. Роман Реес – 46,0 (2)
9. Альберт Энгельманн – 1.04,4 (1)
10. Юстус Штрелов – 1.07,7 (4)
11. Давид Цобель – 1.09,2 (3)...
15. Филипп Наврат – 1.38,4 (4)
16. Йоханнес Кюн – 1.41,9 (5)
Женщины, 7,5 км
1. София Шнайдер – 21.32,2 (1)
2. Дениз Херманн – 4,0 (3)
3. Юлиане Фрювирт – 23,8 (2)
4. Марион Визенсартер – 30,3 (1)
5. Ванесса Фойгт – 1.04,8 (0)
6. Лиза Мария Шпарк – 1.05,1 (1)
7. Янина Хеттих – 1.05,8 (2)
8. Селина Кастль – 1.20,1 (1)
9. Анна Вайдель – 1.21,8 (2)...
20. Франциска Хильдебранд – 2.40,7 (2)