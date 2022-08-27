Чемпионат мира по летнему биатлону. Самуэльссон, Кюн, Хорн, Понсилуома, Илиев и Крчмарж выступят в масс-старте

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28 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет мужской гала-масс-старт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Гала-масс-старт

Мужчины

Начало – 16.05 по московскому времени.

Старт-лист

Себастьян Самуэльссон (Швеция)

Филипп Хорн (Германия)

Пеппе Фемлинг (Швеция)

Никлас Хартвег (Швейцария)

Йоханнес Кюн (Германия)

Юстус Штрелов (Германия)

Лукас Фрацшер (Германия)

Шон Доэрти (США)

Антон Дудченко (Украина)

Рене Захна (Эстония)

Олли Хииденсало (Финляндия)

Михаил Крчмарж (Чехия)

Филипп Наврат (Германия)

Роман Реес (Германия)

Мартин Понсилуома (Швеция)

Йеспер Нелин (Швеция)

Владимир Илиев (Болгария)

Полный список участников можно посмотреть здесь.

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге

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