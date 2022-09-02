Станислав Поздняков: «ОКР приглашен на генассамблею олимпийских комитетов. Наши голоса, так или иначе, начинают слышать»

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Руководство Олимпийского комитета России получило приглашение на генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). 

Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Ранее ОКР не допустили до участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

«Много что произошло. Самое главное – осмысление места и роли олимпийского движения, переосмысление основных ценностей, которые стали как никогда актуальны.

Подвергся сомнению основной тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения и так далее. Это все последствия, с моей точки зрения, некой медиавойны с Россией и русскими.

Но мы видим, что наши голоса, так или иначе, начинают слышать. Самым ярким предвестником этого стало приглашение ОКР на генассамблею олимпийских комитетов (АНОК), я получил приглашение принять участие в заседании исполкома.

Это хорошая площадка для дискуссии, для нормализации тех противоречий, которые возникли, подчеркиваю, не по нашей вине», – сказал Поздняков.

«Разум должен восторжествовать, вопрос в том, в какой исторический промежуток времени. Международные организации ведут себя более адекватно, нежели европейские.

Медиафон вокруг специальной военной операции, создаваемый коллективным Западом, оказывает давление на континентальные, европейские федерации», – цитирует Позднякова ТАСС. 

Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 17 по 21 октября. 

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