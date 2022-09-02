Станислав Поздняков: «ОКР приглашен на генассамблею олимпийских комитетов. Наши голоса, так или иначе, начинают слышать»

Руководство Олимпийского комитета России получило приглашение на генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Ранее ОКР не допустили до участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

«Много что произошло. Самое главное – осмысление места и роли олимпийского движения, переосмысление основных ценностей, которые стали как никогда актуальны.

Подвергся сомнению основной тезис о политическом нейтралитете олимпийского движения и так далее. Это все последствия, с моей точки зрения, некой медиавойны с Россией и русскими.

Но мы видим, что наши голоса, так или иначе, начинают слышать. Самым ярким предвестником этого стало приглашение ОКР на генассамблею олимпийских комитетов (АНОК), я получил приглашение принять участие в заседании исполкома.

Это хорошая площадка для дискуссии, для нормализации тех противоречий, которые возникли, подчеркиваю, не по нашей вине», – сказал Поздняков.

«Разум должен восторжествовать, вопрос в том, в какой исторический промежуток времени. Международные организации ведут себя более адекватно, нежели европейские.

Медиафон вокруг специальной военной операции, создаваемый коллективным Западом, оказывает давление на континентальные, европейские федерации», – цитирует Позднякова ТАСС.

Генеральная ассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 17 по 21 октября.